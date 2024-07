Morata Milan, resistono TRE alternative allo spagnolo! Moncada vuole evitare QUESTO rischio

Morata-Milan, resistono tre alternative allo spagnolo! Moncada vuole evitare di rimanere col cerino in mano. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan sta lavorando alacremente per cercare di chiudere l’operazione Alvaro Morata e in questo senso sta attendendo il via libera definitivo dello spagnolo dopo aver definito tutto con l’Atletico Madrid e con i suoi agenti.

Tuttavia, per non restare con il cerino in mano nel caso la punta decidesse di rimanere in Spagna, sul taccuino di Moncada resistono tre alternative: una porta a Zirkzee con i noti problemi legati alle commissioni; un’altra a Dovbyk del Girona e l’ultima a Santiago Gimenez del Feyenoord.