Morata Milan, l’ANNUNCIO social dello spagnolo SPIAZZA tutti: «Resto all’Atletico Madrid finché…». Il messaggio dell’attaccante

Arriva una dichiarazione d’amore a sorpresa da parte di Alvaro Morata nei confronti dell’Atletico Madrid, col calciatore che aveva fatto parlare di sé per un suo malumore che ha fatto sì che si riaccendessero le voci sul mercato Milan e sull’interesse di altri club italiani e non solo. Su tutte l’Al-Qadsiah, il club della Saudi Pro League che aveva preparato un’offerta monstre per convincerlo. L’attaccante, attualmente impegnato con la Spagna ad Euro2024, ha voluto spegnere sul nascere le voci relative ad un suo addio al club spagnolo.

IL MESSAGGIO – «Non riesco a immaginare cosa deve essere vincere con questa maglietta e non mi fermerò finché non l’avrò fatto».