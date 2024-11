Morata Milan, che beffa per l’attaccante spagnolo! Il giallo con il Real Madrid gli costa carissimo. Il motivo

Morata Milan, beffa per l’attaccante spagnolo: l’ammonizione rimediata contro il Real Madrid gli farà saltare lo Slovan Bratislava

Il Milan è ancora in estati per l’importante vittoria conseguita ieri sera in Champions League sul campo del Real Madrid.

L’unica nota negativa della serata di Champions League del Santiago Bernabeu è il giallo preso da Alvaro Morata, una sanzione che il centravanti spagnolo pagherà a caro prezzo: il numero 7 del Milan era diffidato e dunque sarà squalificato per la prossima in Europa in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava.