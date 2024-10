Monza Milan, pronto il suo ritorno negli undici titolari: la scelta è pronta

Monza Milan, è pronto il ritorno negli undici titolari del capitano Davide Calabria: la scelta di Fonseca è pronta in vista di sabato

Verso Monza Milan di sabato 2 novembre alle 20.45, ci sono aggiornamenti sulla possibile formazione rossonera. Paulo Fonseca potrebbe, infatti, rischierare titolare Davide Calabria.

Il capitano del Diavolo non si vede in campo da inizio ottobre, poi un problema muscolare lo ha tenuto fuori per l’intero mese. Potrebbe riposare Emerson Royal per lasciare il posto al terzino italiano.