Monza Milan, il retroscena Leao Fonseca gela l’ambiente rossonero! Indiscrezione da non credere

Monza Milan, zero dialogo tra Rafael Leao e Paulo Fonseca: l’esterno in panchina senza alcuna spiegazione del tecnico

Come riferito da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, non c’è nessun dialogo tra Paulo Fonseca, tecnico del Milan, e Rafael Leao:

PAROLE – «A Leao manca leggerezza, e serenità, che per uno come lui è tanto. Nelle ultime settimane sta lavorando al meglio, misurando anche le virgole, dall’alimentazione alla gestione della vita extra campo, per andare più forte, ma sente che non tutto dipende da lui. Leao, senza aver ricevuto particolari spiegazioni, non sarà titolare contro il Monza. Il rapporto tra Leao e Fonseca non è mai sbocciato e si è deteriorato dalla prima sosta delle Nazionali in poi. Tra i due non c’è dialogo».