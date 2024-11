Monza Milan, Reijnders migliore in campo! Prestazione da urlo e quel rimpianto...

Monza Milan, Tijjani Reijnders è il migliore in campo della sfida di ieri sera vinta dai rossoneri grazie ad una sua rete: il giudizio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il migliore in campo della sfida di ieri sera tra Monza e Milan è stato Tijjani Reijnders, autore del gol decisivo sul finire del primo tempo con un bel colpo di testa a conclusione di un’ottima azione in ripartenza:

PAROLE – «Appoggia in porta il pallone dell’1-0 e regala i tre punti al Diavolo. Corre, imposta e in mezzo si fa sentire. Quanto sarebbe stato utile contro il Napoli…».