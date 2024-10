MN24 – Monza Milan, doppio rientro per il delicatissimo match: esulta Fonseca. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il Milan, anche quest’oggi, si è allenato in vista della delicatissima trasferta contro il Monza di sabato sera. Dopo la sconfitta contro il Napoli, dunque, conterà solamente portare a casa i tre punti.

Come appreso dalla nostra redazione nell’allenamento odierno Luka Jovic e Davide Calabria hanno lavorato con il gruppo. La loro presenza contro la squadra brianzola, dunque, non è più in dubbio