Monza Milan, Fonseca ha sciolto le riserve: lui torna titolare, non ci sono più dubbi. La situazione

Monza Milan, Fonseca ha deciso: Rafael Leao tornerà titolare contro la squadra di Alessandro Nesta sabato sera. Ultime

Come riportato dal Corriere della Sera, è spuntato un importante aneddoto relativo a Rafael Leao in vista della gara di sabato sera sul campo del Monza.

Nei giorni precedenti, dopo la sostituzione in Milan-Bruges, Leao non si era allenato bene. E anche per questo era finito di nuovo in panchina. Ma contro il Napoli è entrato con la testa giusta. Fonseca ha apprezzato. E infatti con Monza e Real potrebbe tornare titolare.