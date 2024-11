Monza Milan, Fonseca non cambia idea: scelta in difesa che fa discutere. Tutti i dettagli

Monza Milan, Fonseca non cambia idea: Tomori va in panchina, confermata la coppia titolare formata da Thiaw e Pavlovic

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, non cambia idea per quanto riguarda la difesa in vista del Monza: al centro giocheranno ancora Pavlovic e Thiaw.

In mezzo dunque si va verso la conferma della coppia Thiaw-Pavlovic, con Tomori in panchina e Gabbia ancora infortunato. In mezzo da segnalare anche il ritorno di Tijjani Reijnders, mentre Chukwueze, Pulisic e Okafor giocheranno a supporto di Morata.