Monza Milan, per Fonseca lui è irremovibile: non è ancora giunto il tempo del riposo, le gioca tutte!

Monza Milan, per Paulo Fonseca Youssouf Fofana è irremovibile: non è ancora giunto il tempo del riposo per l’ex Monaco, le gioca tutte!

Verso l’anticipo del sabato sera, Monza Milan, arrivano le ultime sulle probabili formazioni. Sicuro del posto in casa rossonera Youssouf Fofana: non riposa mai! Il francese ha conquistato la fiducia di tutti.

Per Fonseca l’ex Monaco è irremovibile, sia per la sicurezza che ormai trasmette anche ai compagni, sia perchè manca un vero sostituto capace di occupare lo stesso ruolo in campo