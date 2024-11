Monza Lazio 0-1: Zaccagni fa felice Baroni, biancocelesti primi

Monza Lazio 0-1: una rete di Zaccagni nel corso del primo tempo consegna a Marco Baroni l’ennesima vittoria stagionale

La Lazio di Baroni non si ferma più. I biancocelesti chiudono 7 giorni perfetti – con in precedenza le vittorie contro Cagliari e Porto – andando a vincere per 0-1 sul campo del Monza. Una partita non facile ma interpretata con cinismo e maturità: doti che la compagine laziale sta facendo vedere con sempre maggiore continuità.

A decidere la sfida una rete di Zaccagni nel primo tempo. Il Milan di Fonseca è avvisato: per la Champions si fa dura.