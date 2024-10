MN24 – Infortunio Chukwueze, non c’è lesione per l’esterno dopo il problema con la Nigeria: solo affaticamento

MN24 – Infortunio Chukwueze, non è stata riscontrata alcuna lesione per l’esterno d’attacco dopo il problema con la sua Nigeria

Come appreso dalla nostra redazione, non è nulla di grave l’infortunio di Samu Chukwueze. Sospiro di sollievo per il Milan: dopo gli esami strumentali svolti oggi non è stata riscontrata lesione ma solo affaticamento.

L’esterno ex Villareal si era fermato durante la sosta nazionali con la sua Nigeria. Adesso resta comunque in dubbio la sua presenza sabato contro l’Udinese. Solo nei prossimi giorni si potrà capire se il giocatore rientrerà subito in gruppo.