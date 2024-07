MN24- Rabiot Milan: concorrenza in aumento! La nuova RIVALE dalla Premier League e l’INTRECCIO con l’Arabia, i dettagli

Rabiot è un free agent e per questo occasione per più di un club. Il mercato Milan deve fare i conti con la concorrenza in aumento

Il calciomercato Milan continua a studiare soluzioni per come rinforzare più di un reparto. Per il centrocampo l’occasione giusta potrebbe essere quella di Rabiot, svincolatosi dalla Juventus.

I bianconeri nonostante la fine del contratto a giugno provano a convincerlo a restare ma le pretendenti per il francese non mancano, rossoneri compresi. Tuttavia proprio l’opportunità di prenderlo a zero estende le difficoltà visto l’inserimento di top club europei. Come raccolto dalla redazione di Milannews24 in tal senso spunta l’interesse del Manchester United, che potrebbe dover sostituire Casemiro tentato dalle sirene dell’Arabia Saudita. La richiesta di ingaggio supera gli 8 milioni.