MN24 – Leao Milan, al Gran Galà del Calcio 2024 il portoghese in lista per il premio di miglior gol

La rete di Rafael Leao in Milan Atalanta della scorsa stagione è in lista per essere premiata come miglior gol. La gara terminò con il risultato di 1-1: alla prodezza del portoghese risposte dal dischetto Koopmeiners.

Nella TOP 3 oltre al gol di Rafa, ci sono anche le reti di Malinovskyi in Frosinone-Genoa e di Thuram proprio in Inter-Milan. Uno di questi verrà premiato come miglior gol della scorsa annata di Serie A.