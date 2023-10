Antonio Mirante, portiere del Milan, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro la Juve. Queste le sue parole

Antonio Mirante a DAZN dopo Milan Juve.

DIFESA ALTA – Abbiamo iniziato la partita benissimo, eravamo in controllo anche nel possesso, arrivavamo bene nella trequarti avversaria. Noi a volte accettiamo anche la parità dietro, abbiamo giocatori dietro che ce lo consentono. Thiaw e Tomori sono veloci, leggono bene le situazioni, ma ogni tanto c’è la bravura degli avversari. Non è stato un eccesso di confidenza o sfrontatezza.

TREMAVANO LE GAMBE – Caratterialmente sono abbastanza tranquillo, so di dover lavorare bene e la qualità dei miei compagni me lo impone. Un po’ di emozione c’è, ma quando entri in campo guardi solo il pallone e quello che c’è intorno è bello prima e dopo se vinci.

CHE SQUADRA E‘ – Da fuori ho sempre avuto l’impressione di una squadra con energia, voglia, attitudine tattica e tecnica. Stasera in 10 uomini da dietro ho capito la forza di questa squadra e mi fa ben sperare per questo prosieguo. Questo atteggiamento e questa voglia possono fare la differenza.