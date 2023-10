Milan Juve 0-1: rossoneri sconfitti a San Siro

Il Milan ospita la Juve nella nona giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato a San Siro) – Il Milan vuole dare continuità alle quattro vittorie consecutive in campionato. Rossoneri che ospitano la Juve a San Siro, con l’obiettivo di allungare a +7 sui bianconeri. Rossoneri sconfitti a San Siro da un tiro deviato di Locatelli dopo aver giocato per più di un tempo in 10 uomini per l’espulsione di Thiaw

Milan Juve 0-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Occasione Milan – cross di Leao che premia l’inserimento di Giroud che prova la conclusione di tacco ma il tiro è deviato in angolo

5′ Tiro Reijnders – recupera palla Giroud, passaggio a Leao che scarica sull’olandese che sfruttando il movimento di Pulisic si libera per la conclusione, tiro alto

9′ Fase di gioco in cui il Milan si fa preferire alla Juventus, con i bianconeri molto attendisti

14′ Occasione Giroud – recupera palla il Milan con Leao che si lancia in contropiede arriva fino all’area bianconera, cross teso per il compagno che fa una gran giocata e tira in diagonale. Strepitoso Szczesny

17′ Il Milan continua a spingere, fin qui è mancato il guizzo giusto anche per merito della difesa della Juventus e Szczesny.

20′ Buona giocata di Kean che si libera di Tomori e punta la porta, grande diagonale di Calabria ad impedire il tiro dell’attaccante

22′ Tiro Kostic – il numero 11 bianconero riceve palla dopo la respinta della barriera sulla punizione di Milik. Tiro fuori di poco

25′ Tanto possesso palla da parte del Milan che prova a scardinare la difesa della Juventus, fin qui attenta

30′ Partita bloccata, resiste per ora la parità

33′ Tiro Rabiot – il francese bianconero riceve palla da Kostic, si gira e da posizione defilata prova il tiro in diagonale, conclusione fuori

39′ Espulso Thiaw – Il tedesco perde un contrasto con Kean che scappa via, il difensore rossonero lo atterra. Per Mariani è rosso diretto. Rossoneri in 10

44′ Occasione Kean – cross di Kostic sul secondo palo a premiare l’inserimento dell’attaccante bianconero che da due passi fallisce il tap in vincente

45’+3′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Provano a spingere i bianconeri forti dell’uomo in più

54′ Partita incattivita e spezzettata da tanti falli

63′ Gol Locatelli – tiro dalla distanza del bianconero, deviazione decisiva di Krunic che devia la conclusione mettendo fuori gioco Mirante

67′ Prova a reagire il Milan, tutti in avanti a caccia del pari

71′ Nonostante l’inferiorità numera a tenere il pallino del gioco è il Milan con la Juventus che attende in difesa chiude e riparte

72′ Tiro Leao – il portoghese svetta di testa sul cross da calcio di punizione di Reijnders. Tiro alto

80′ Milan a caccia del pari – i rossoneri tentano i tutto per tutto

85′ Tiro Vlahovic – perde palla Jovic ne approfitta il serbo che si coordina e calcia, attento Mirante che devia in angolo

90′ Il Milan ci prova ma Juventus chiude tutti gli spazi

91′ Doppia occasione Juve – il Milan perde palla in uscita con Musah costretto a fermarsi per crampi, la Juve continua a giocare e dopo un’azione corale la palla arriva a Vlahovic che prova a sfruttare la respinta di Mirante che con una prodezza gli nega il gol

94′ Milan che sembra aver esaurito le energie

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Leao

Milan Juve 0-1: risultato e tabellino

Marcatori: 63′ Locatelli;

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria (78′ Kjaer), Thiaw, Tomori, Florenzi; Musah, Adli (59′ Krunic), Reijnders (78′ Romero); Pulisic (42′ Kalulu) , Giroud (59′ Jovic), Leao. All. Pioli. A disp. Nava, Bartoccioni, Pellegrino, Jimenez, Pobega; Okafor, Traore

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti (77’Huijsen), Bremer, Rugani; Weah (84′ Miretti), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (55′ Cambiaso); Milik (77′ Chiesa), Kean (55′ Vlahovic). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Yildiz, Iling-Junior, Nicolussi-Caviglia, Nonge Boende

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 51′ Weah; 66′ McKennie; 70′ Gatti; 71′ Locatelli; 95′ Allegri

Espulsi: 39′ Thiaw

Milan Juve: il pre-partita