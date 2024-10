Milan a ZERO punti in Champions! «Tanti RIMPIANTI» recita Tuttosport. E intanto la prossima gara è già FONDAMENTALE

Il quotidiano sportivo Tuttosport analizza la situazione in Champions League del Milan dopo la sconfitta in casa del Bayer Leverkusen. Rossoneri fermi a zero punti in classifica, ma con tanti rimpianti alle spalle. Non tanto per la gara contro il Liverpool, giocata sottotono dal primo all’ultimo minuto.

Ma bensì per la prestazione del secondo tempo contro i tedeschi. Morata e Theo sono andati ad un passo da un pareggio che i ragazzi di Fonseca avrebbero meritato. Non c’è neanche il tempo di recriminare sugli errori effettuati, perchè domenica si gioca a Firenze contro la Fiorentina.