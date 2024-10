Milan Women, nessun match in programma nel weekend: svelato il motivo. Le ultimissime notizie sul mondo del club rossonero

Settimana di stop in Serie A per il Milan Women. Le ragazze allenate da Bakker, infatti, causa impegni della Nazionale, non disputeranno nessun match in campionato. Le giocatrici rossonere, dunque, avranno il tempo per preparare al meglio i prossimi impegni.

Al rientro dalla sosta il Milan dovrà affrontare una settimana difficile in cui ci saranno tre partite: Sassuolo, Freedom e Juventus Women le avversarie.