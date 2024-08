Milan Women verso l’ESORDIO in campionato: domani la sfida contro il Como! Le ULTIME sull’esordio delle rivali. I dettagli

E’ iniziato anche il campionato di Serie A femminile, con il Milan Women che farà il suo esordio domani sera contro il Como.

In attesa di vedere le rossonere in campo, nella giornata di ieri hanno fatto il loro esordio la Fiorentina, che ha vinto di misura sul Napoli Femminile e la Roma, bloccata sul pari dalla Lazio. Quest’oggi, invece, scenderanno in campo Inter e Sampdoria.