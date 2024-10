Milan inizia a celebrare i 125 anni di storia: il video spopola sul web

Milan inizia a celebrare i 125 anni di storia del club. Il video postato spopola sul web, le ultimissime sul mondo rossonero

«Tempo, 125 anni.

Io sono il passato, il presente, il futuro.

Io sono la tua eredità, sono intessuta in ogni filo di questa maglia.

Dentro ogni gioia, dentro ogni lacrima. In tutte le case. In tutte le strade, in ogni volto.

Nella tua voce. Sulla tua pelle. Nei loro occhi. Nei nostri colori.

In ogni singolo minuto della nostra vita che vale la pensa di essere vissuto insieme.

In Rossonero».

Questo riportato qua sopra è il testo emozionale pubblicato dal Milan per celebrare i 125 anni di storia del club. Il video sta spopolando tra tutti i tifosi appassionati di calcio.