Milan Verona probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Pioli

Le probabili formazioni di Milan Hellas Verona: le ultime sulle probabili scelte di Stefano Pioli alla vigilia del ritorno della Serie A

Alla vigilia del match contro l’Hellas Verona, nel match valido per l’ottava giornata di Serie A, ecco la probabile formazione rossonera. In porta potrebbe fare il suo esordio stagionale Tatarusano, a sinistra possibile inserimento di Ballo-Touré. Sulla corsia di destra potrebbe tornare a disposizione Calabria, in alternativa Pioli darà spazio a Kalulu.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.