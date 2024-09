Milan Venezia, Capello ELOGIA loro due: «I MIGLIORI in campo, mi è piaciuta QUESTA cosa»

Milan-Venezia, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha elogiato le prestazioni di Fofana e Abraham: le sue dichiarazioni

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha elogiato le prestazioni di Fofana e Tammy Abraham contro il Venezia:

PAROLE – «Mi è piaciuto in modo particolare Fofana: è molto importante per il centrocampo rossonero e non ha mai abbassato la guardia. Anche sul 4-0 è andato a caccia di palloni. Anche Abraham si è comportato bene, è stato propositivo e sempre pronto ad aiutare i compagni».