Milan, UFFICIALE la collaborazione con Kraft Analytics Group: servirà per potenziare le attività di fan engagement. Il comunicato

AC Milan è orgoglioso di annunciare una collaborazione innovativa con Kraft Analytics Group (KAGR), leader nel settore dei dati e analytics nello sport e nell’entertainment. Questa collaborazione strategica utilizzerà l’approccio avanzato di KAGR ai dati per approfondire la comprensione dei consumatori di AC Milan e stabilire un nuovo standard d’eccellenza nel calcio europeo.

In un momento cruciale per i rossoneri, con una fanbase globale in crescita e il Club che si prepara a celebrare il suo 125° Anniversario, questa collaborazione consentirà al Milan di conoscere meglio i propri tifosi sfruttando l’esperienza di KAGR, che, attraverso l’utilizzo di dati e analisi avrà il compito di potenziare le attività di fan engagement del Club, migliorando al contempo l’esperienza del tifoso.

Tania Moreno, Chief Marketing Officer di AC Milan, ha commentato: “Siamo entusiasti di unire le forze con KAGR, un leader globale nel suo campo. Questa collaborazione rappresenta un’opportunità straordinaria per comprendere più a fondo la nostra fanbase globale. Sfruttando l’esperienza di KAGR, siamo pronti a offrire esperienze nuove e a sbloccare nuove opportunità di crescita per il Club. Questa collaborazione segna un ulteriore passo avanti nel nostro impegno per rafforzare il rapporto con i nostri tifosi esistenti e per aumentare la visibilità del brand Milan a livello mondiale”.

Jessica Gelman, CEO di KAGR, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con uno dei club di calcio più iconici al mondo, AC Milan, in questa iniziativa che eleverà l’engagement e la fan experience, consolidando la posizione del Club come leader nello sport. Con la sua appassionata fanbase e il suo costante impegno per l’innovazione, siamo fiduciosi che la nostra esperienza possa avere un impatto reale all’interno del Club”.

Con questa collaborazione, AC Milan mira a stabilire un nuovo standard per il fan engagement nel calcio europeo, utilizzando i dati per ottimizzare le esperienze dei tifosi e stimolare la crescita del Club su diversi livelli. Nel dettaglio, il lavoro di KAGR contribuirà ad offrire esperienze personalizzate ai tifosi, ampliando anche il raggio d’azione a livello globale, con un focus importante sugli Stati Uniti.

L’annuncio di questa nuova collaborazione giunge infatti mentre la squadra maschile si prepara a partire per un Pre-Season Tour negli Stati Uniti, che vedrà il supporto attivo di KAGR per ottimizzare gli sforzi del Club e meglio interagire con l’audience americano, portando la sua profonda esperienza basata sull’utilizzo dei dati all’interno del calcio europeo assieme ad AC Milan.