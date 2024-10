Milan Udinese, Maignan da urlo! Il giudizio dei giornali non lascia dubbi

Milan Udinese, Maignan tra i migliori nel successo di ieri pomeriggio: quanta sicurezza tra i pali, prova da capitano

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola promuove a pieni voti la prestazione di Mike Maignan ieri contro l’Udinese. Il portiere del Milan ha fornito grandissima sicurezza al reparto:

PAROLE – «Due volte in suo soccorso il Var: Ehizibue e Kabasele si vedono annullare due gol per millimetri, ma lui niente avrebbe potuto. Se fosse stato in gioco Ekkelenkamp, la parata sarebbe stata miracolosa. Quanta sicurezza».