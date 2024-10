Milan Udinese, chi al posto di Theo Hernandez? Lui avanti ma occhio alle sorprese

Milan Udinese, chi al posto di Theo Hernandez? Terracciano in pole ma occhio alla sorpresa Bartesaghi. Ultime

Come riportato da Tuttosport, in casa Milan, in vista della gara di sabato contro l’Udinese, si è aperto il tema della sostituzione dello squalificato Theo Hernandez a sinistra. Al momento il favorito sembra essere Filippo Terracciano che tornerà dal primo minuto dopo la gara contro la Lazio dell’Olimpico.

Tuttavia non sono escluse sorprese: va tenuto infatti in considerazione il nome di Davide Bartesaghi. La scelta definitiva verrà fatta solo in settimana con l’avvicinarsi del match di San Siro.