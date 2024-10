Milan Udinese, Di Stefano annuncia: «Posso confermare che sarà l'ultima volta...»

Milan Udinese, Di Stefano, noto giornalista, ha parlato della situazione rossonera in vista della gara contro l’Udinese

Intervenuto a Sky, Di Stefano, noto giornalista, ha dato questa importante informazione sul Milan in vista della sfida di domani contro l’Udinese:

PAROLE – «La vigilia di domani, che il Milan vivrà come sempre in un hotel a pochi km da San Siro, sarà l’ultima volta lontano da Milanello. Perché dalla partita di martedì, contro il Bruges, il Milan torna a Milanello, dormirà qui per le partite delle 12:30 o delle 15».