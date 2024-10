Milan Udinese, Fonseca cambia ancora il capitano: fascia a Maignan, il vice sorprende

Milan Udinese, Fonseca cambia ancora il capitano: fascia a Maignan. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Pochi minuti fa sono uscite le formazioni ufficiali della partita che vedrà contrapposti il Milan e l’Udinese. Fonseca, per questo match, ha deciso in maniera netta di mandare in panchina Abraham, Leao e Tomori.

Il capitano, dunque, oggi sarà Mike Maignan; il vice, invece, Alvaro Morata. Dopo Theo Hernandez, Leao e Calabria toccherà questo pomeriggio al portiere francese indossare la fascia.