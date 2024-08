Milan Torino, clamoroso: Emerson Royal NON sarà a disposizione di Fonseca! Il MOTIVO legato alla sua assenza. TUTTI i dettagli

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Emerson Royal, ultimo colpo del mercato Milan, non sarà disposizione di Paulo Fonseca sabato contro il Torino nella prima gara ufficiale della stagione.

Il motivo legato alla sua assenza è legata a questioni burocratiche. Infatti, il terzino brasiliano è tornato a Londra per completare gli ultimi documenti e non rientrerà in tempo per l’esordio in campionato.