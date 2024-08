Milan Torino: i granata AVVISANO i rossoneri in vista dell’esordio in Serie A, TRIS in amichevole contro il Metz

Manca sempre meno all’inizio delle Serie A 2024-25 che vedrà il Milan affrontare il Torino all’esordio. I granata mandano un messaggio

La squadra di Vanoli ha espugnato in amichevole il Saint Symphorien. Decisive le reti di Zapata, Lazaro e Ricci per un match mai veramente in discussione. Il Torino scalda i motori, il Milan certo non resta a guardare.