Milan Stella Rossa, assenza pesantissima di Pulisic: salgono le quotazioni di Chukwueze. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan, nel prossimo turno di Champions League, sarà impegnato a San Siro mercoledì sera contro la Stella Rossa. Paulo Fonseca, per questa delicatissima sfida, dovrà fare a meno di Pulisic.

Proprio per questa ragione le quotazioni di Samuel Chukwueze sono in netto aumento. Il calciatore nigeriano, nell’ultima partita disputata da titolare, ha realizzato una doppietta contro il Sassuolo in Coppa Italia.