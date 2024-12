Milan Stella Rossa, l’arbitro Manzano evoca un ricordo bello e uno brutto ai rossoneri in Champions League: la rivelazione sul fischietto spagnolo

Sarà l’arbitro Manzano a dirigere Milan Stella Rossa di mercoledì in Champions League. Per il fischietto spagnolo sarà la sesta direzione di gara in carriera con i rossoneri.

L’ultima volta rievoca un bel ricordo per la squadra allenata ora da Fonseca. Il Milan, infatti, sconfisse il Psg per 2-1 nel giorno del ritorno da avversario di Donnarumma a San Siro. Era il 7 novembre 2023. Il ricordo brutto, invece, riguarda la semifinale di Champions League contro l’Inter persa 2-0 in casa qualche mese prima..