Milan Sassuolo, la Coppa Italia è un obiettivo stagionale di Fonseca: la rivelazione sull’importanza della competizione per l’allenatore

Il Milan giocherà con una formazione all’altezza della situazione contro il Sassuolo e infatti alcuni big saranno regolarmente titolari.

Come spiegato da Peppe Di Stefano Sky Sport 24, infatti, questa competizione è un obiettivo stagionale per Fonseca. La Coppa Italia è infatti la coppa forse più vicina da poter conquistare, considerando l’avvio complicato in Serie A e l’elevata competizione in Champions League.