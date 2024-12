Milan Sassuolo, Fonseca rivoluziona la difesa? L’indiscrezione da Milanello non lascia dubbi

Milan Sassuolo, Fonseca pronto a rivoluzionare la difesa in Coppa Italia? Possono giocare loro quattro, l’ultima indiscrezione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca potrebbe rivoluzionare la difesa in vista della gara di domani in Coppa Italia contro il Sassuolo.

Ieri mattina Milan subito al lavoro in vista degli ottavi di Coppa Italia di domani sera a San Siro contro il Sassuolo. Okafor, out con l’Empoli a causa dell’influenza, sta meglio. Resta da vedere se lo svizzero partirà dall’inizio oppure dalla panchina. Fonseca non intende snobbare

l’appuntamento, ma in vista della trasferta di venerdì a Bergamo, è orientato a fare un turn over importante. Non va scartata l’ipotesi che la difesa sia cambiata in blocco schierando dall’inizio Calabria, Tomori, Pavlovic e Terracciano.