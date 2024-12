Milan Roma, Terracciano verrà confermato: Fonseca ha scelto la sua posizione!

Milan Roma, Fonseca sorprende: verrà confermato Terracciano a centrocampo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il Milan domani sera scenderà in campo a San Siro contro la Roma per l’ultima partita in programma del 2024. Paulo Fonseca, per questa delicatissima sfida, è pronto a riconfermare titolare a centrocampo Filippo Terracciano.

Come riportato da Sky Terraciano agirà nuovamente al fianco di Fofana con Reijnders in posizione leggermente più avanzata. L’ex Hellas Verona, dunque, avrà una nuova chance per dimostrare a pieno il suo valore.