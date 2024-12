Milan Roma, Fonseca ha una clamorosa tentazione! Non se lo aspettava nessuno, scelta incredibile

Milan Roma, Paulo Fonseca ha la grossa tentazione di rilanciare dal primo minuto Ismael Bennacer: decisione nella rifinitura

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sulla possibile formazione del Milan in vista della sfida di domani contro la Roma.

Il ruolo di Morata non è l’unico punto di domanda sulla formazione che affronterà la Roma. Se Alvaro dovesse essere impiegato da nove classico, chi agirebbe sulla trequarti? Una chance ce l’ha anche il giovane Mattia Liberali, già visto dal 1’ con il Genoa a San Siro. Ma occhio anche alla sorpresa Bennacer (con conseguente avanzamento di Reijnders), recuperato dal lungo infortunio e dato in gran spolvero a Milanello. Forse sarebbe troppo presto per vederlo in campo dal 1’ (non gioca con il Milan dalla prima giornata di campionato ad agosto), ma mai dire mai.