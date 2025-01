Milan Roma ai quarti, il tabellone della Coppa Italia

Condividi via email

Milan Roma, a febbraio si giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco il tabellone completo del torneo

Milan–Roma, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, si giocherà a San Siro mercoledì 5 febbraio 2025. Il 4 andrà in scena Atalanta-Bologna, mentre per Inter-Lazio e Juventus-Empoli bisognerà aspettare il 25/26 febbraio.

In caso di passaggio del turno la squadra di Conceicao affronterebbe la vincente tra Inter e Lazio, in un’ipotetica finale invece potrebbe esserci una tra Juventus, Atalanta e Bologna.