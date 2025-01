Milan Roma, per i quarti di finale di Coppa Italia: messaggio della società per i tifosi

Milan Roma, il club ha mandato un messaggio ai tifosi milanisti in vista dei quarti di finale di Coppa Italia

Milan–Roma, messaggio per i tifosi in vista dei quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 5 febbraio. Il club, tramite i propri profili social, ha mandato un messaggio ai tifosi che sono abbonati in Serie A.

Se sei abbonato in Serie A, conferma il tuo posto a San Siro per la partita di #CoppaItaliaFrecciarossa! Hai tempo fino a domenica 🏟️#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) January 17, 2025

Gli abbonati in campionato hanno tempo di confermare il proprio posto per la sfida di Coppa Italia fino a domenica 19 gennaio.