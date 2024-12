Milan Roma, decisione presa su Jovic: anche oggi non convocato. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Manca sempre meno all’inizio di Milan–Roma, l’ultima partita dell’anno della squadra rossonera. I rossoneri, per mantenere alte le ambizioni stagionali, non possono permettersi in alcun modo di uscire dal campo sconfitti.

Paulo Fonseca dovrà rinunciare nuovamente a Luka Jovic. Nonostante sia tornato ad allenarsi nei giorni passati, l’attaccante di nazionalità serba non verrà convocato. Fiducia, dunque, in Abraham, Morata e Camarda.