Milan Roma, nuova chance per Chukwueze: i suoi numeri in campionato. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

L’attesa sta finalmente per finire. Questa sera Milan e Roma si daranno battaglia alla ricerca dei tre punti: i rossoneri non possono più permettersi passi falsi. Per questa delicatissima sfida Fonseca – visti anche i tanti infortuni – punterà su Samuel Chukwueze.

L’ex Villarreal, attualmente, è fermo a solamente una rete in campionato. Il nigeriano, dunque, cercherà di trovare nuovamente il gol, che manca dalla partita di Coppa Italia contro il Sassuolo.