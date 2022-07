Milan-Renato Sanches, Mendes gioca al rialzo: Maldini resta fiducioso

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Lille per Renato Sanches ma Mendes gioca al rialzo per quanto riguarda l’ingaggio

Arrivano aggiornamenti sulla situazione relativa a Renato Sanches da parte di calciomercato.com e in particolare da Daniele Longo. Aldilà delle ultime indiscrezioni infatti, il PSG non ha presentato offerte al Lille per il portoghese, con il club francese che ha in mano (ed ha accettato) l’offerta da 10 milioni di euro più bonus del Milan.

Tuttavia Jorge Mendes, procurato del classe ’97, sta flirtando col PSG per cercare di strappare commissioni più alte e chiedere ai rossoneri anche un aumento sul contratto inizialmente stipulato (quadriennale da 3.2 milioni a stagione più bonus). La nuova richiesta è di 4.5 milioni più bonus. Maldini è ancora fiducioso di convincere il ragazzo ma occhio a tirare troppo la corda.