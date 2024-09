Milan Primavera, Ibrahimovic SEGUE la partita dagli SPALTI, in campo il FIGLIO Maximilian! Presenti anche...

Milan Primavera, Zlatan Ibrahimovic segue dagli spalti il match contro il Cesena: in campo il figlio Maximilian

Il Milan Primavera sta affrontando i pari età del Cesena. Si tratta della sesta giornata del campionato di Primavera 1 e i rossoneri viaggiano spediti in seconda posizione in classifica. Una vittoria significherebbe primo posto, in attesa che giochi la Roma.

A seguire la partita dagli spalti c’è anche Zlatan Ibrahimovic. In campo, tra l’altro, il figlio Maximilian che è partito alla grande nella sua nuova esperienza a Milano in rossonero. Accanto a Ibra anche Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro, e Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile milanista.