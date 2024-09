Milan Primavera, Guidi ESULTA: «Oggi GRANDE soddisfazione». Poi si EMOZIONA parlando della Youth League

Milan Primavera, Federico Guidi, tecnico dei giovani rossoneri, è soddisfatto per la vittoria contro l’Empoli: le dichiarazioni

Intervenuto ai cronisti presenti, Federico Guidi ha parlato così dopo la vittoria del Milan Primavera sull’Empoli:

PAROLE – «Sono assolutamente soddisfatto, è stata una bella reazione a degli errori commessi. Riuscire a capire dove hai sbagliato e poi ripresentarti alla ripresa del campionato con la consapevolezza di ciò che era da fare è sinonimo di intelligenza. I ragazzi hanno recepito e hanno fatto una prestazione che ha portato questo risultato. A loro chiedo di rimanere concentrati sulla prestazione e attraverso la prestazione arrivare ad un risultato positivo. Oggi è andata così e siamo contenti. Youth League? E’ una bella emozione. Non ho mai giocato questa competizione, ho avuto la fortuna di fare esperienza internazionale con le nazionali giovani, ma questo sarà il mio battesimo in Youth League. C’è forte motivazione e grande curiosità per cercare di portare quello in cui noi crediamo contro avversari con idee differenti e modi di giocare differenti. C’è tanta curiosità, è questo l’emozione che sento dentro e che cercherò di trasmettere al mio staff e ai miei giocatori».