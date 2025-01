Milan Parma, i rossoneri diventano i migliori in Serie A

Milan Parma, il successo ottenuto in rimonta dalla squadra di mister Conceicao, ha permesso ai rossoneri di superare le avversarie in un dato

Nell’ultimo turno di Serie A il Milan ha vinto contro il Parma a San Siro: decisivi i gol di Reijnders e Chukwueze che hanno regalato i tre punti alla squadra di Conceicao.

Grazie a queste marcature arrivate nei minuti di recupero, i rossoneri sono diventati i primi in campionato per punti ottenuti dopo il 90° minuto di gioco. In totale sono 4 i punti conquistati nei minuti finali, 3 i gol realizzati. Oltre alla scorsa domenica l’altro è quello siglato da Noah Okafor in Milan-Torino 2-2 del 18 agosto.