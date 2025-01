Milan Parma, le pagelle di Conceicao: spunta un nuovo nome per il tecnico portoghese

Milan Parma – Queste le pagelle de La Gazzetta dello Sport e Il Corriere della Sera al tecnico portoghese

Queste le pagelle di Sergio Conceicao in Milan-Parma, match valevole per il ventiduesimo turno di Serie A:

Per La Gazzetta dello Sport vale il 6,5 e un nuovo battesimo: «Chiamatelo Sergio Rimontao. Dopo le due di Supercoppa e il Como, ora il Parma. Cambi giusti, tensione continua. Troppa, forse…».

Per il Corriere della Sera non si va oltre il 6: «Di buono, solo il risultato. Il suo Milan era e resta un cantiere: il gioco non c’è. Stavolta però per lo meno non manca il carattere: senza quello, partite così non le vinci mai».