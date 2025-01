Condividi via email

Milan Parma, mossa forte di Conceicao: un titolarissimo verso l’esclusione dai titolari. I dettagli. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 22ª giornata di Serie A tra il Milan e il Parma. Sergio Conceicao, per questa delicata sfida, potrebbe tenere fuori un titolarissimo dagli 11 titolari.

Come riportato da Tuttosport Fofana potrebbe rifiatare. Il centrocampista francese è attualmente diffidato e, la prossima sfida in programma, è il Derby di Milano contro l’Inter.