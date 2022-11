Milan, Padovan: «Delusione non aver vinto a Cremona»

Giancarlo Padovan presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul pareggio del Milan contro la Cremonese

Giancarlo Padovan presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul pareggio del Milan contro la Cremonese:

«Il Milan doveva vincere a Cremona, ma non ce l’ha fatta. Non è riuscito a segnare nemmeno un gol alla Cremonese. E’ vero che mancavano Theo Hernandez e Giroud, entrambi squalificati, però questa squadra mi sembra che abbia qualcosa che non funziona come prima. Sul banco degli imputati è finito anche Pioli. Il Milan sembra aver fatto un passo indietro e non uno in avanti rispetto all’anno scorso. Al momento c’è delusione nel Milan che vede il Napoli che sta scappando».