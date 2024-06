Milan, inaugurata una nuova academy a Dubai! Le ULTIME sull’iniziativa del club

Il Milan si espande. Il club rossonero rafforza ulteriormente la presenza a livello internazionale, inaugurata una nuova academy a Dubai

AC Milan è lieta di annunciare l’apertura di una nuova AC Milan International Academy a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con Ball Beast Academy LCC, startup locale che supporta lo sviluppo di progetti che promuovono l’attività sportiva e l’empowerment per giovani calciatori e calciatrici.

L’evento di presentazione del nuovo centro d’eccellenza, dedicato al benessere dei giovani e allo sviluppo del talento delle future generazioni, è stato ospitato dal Dubai Sports Council, responsabile dello sviluppo del settore sportivo nell’Emirato, attraverso programmi e attività progettati per creare consapevolezza, coltivare talenti e stimolare la creatività. Ad annunciare e approfondire i dettagli del nuovo progetto di lungo termine nella regione è stata una delegazione di AC Milan, guidata dal CEO Giorgio Furlani, insieme al Chief Commercial Officer Maikel Oettle, alla Regional Director Greta Nardeschi e alla Milan Legend Serginho, accompagnati da Hassan Alameddine, General Manager di Ball Beast Academy.

La creazione di una nuova Academy a Dubai rappresenta una nuova importante tappa nella strategia di espansione globale del Club, guidata da RedBird Capital Partners: ulteriore testimonianza dell’attenzione e radicamento in un territorio chiave, confermata dall’apertura lo scorso novembre di Casa Milan Dubai, la nuova sede rossonera in Medio Oriente, e in precedenza dalla partnership con Expo 2020.

Presente nell’area anche attraverso la più longeva Academy in attività, inaugurata 15 anni fa in Kuwait, che ha ospitato nel tempo oltre 5mila ragazzi e ragazze, AC Milan intende mettere a disposizione competenze ed esperienze per contribuire alla generazione di una cultura sportiva sana e di eccellenza, che rispecchi i principi del Metodo Milan, in un territorio che vive di passione per i colori rossoneri: nell’intera area MEA (Middle East & Africa) AC Milan è il club italiano più tifato e si posiziona nella top 10 dei club mondiali, con circa 2,5 milioni di tifosi nei soli Emirati Arabi Uniti.

Nella stessa regione, AC Milan può contare inoltre su rilevanti partnership con Emirates, SIRO e, nello specifico, con CFI Financial Group, Global Partner rossonero che sarà tra i protagonisti di questa nuova avventura, comparendo sul back-of-shirt delle maglie indossate da tutti i giovani calciatori e le giovani calciatrici della nuova Academy, accompagnandoli nel loro percorso di crescita personale e sportiva.