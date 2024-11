Milan Napoli, Pastore attacca Fonseca: «Non può dire certe cose! Se lo fa c’è solo un motivo, ecco quale»

Milan Napoli, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha criticato Paulo Fonseca dopo la sconfitta contro i partenopei

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha dichiarato:

PAROLE – «Anche se nel mondo dei social è diverso, io credo che nel mondo reale il tifoso milanista si è disaffezionato a questa squadra. Io incontro tifosi che sono arrabbiati perché il Milan ha perso contro il Napoli e non ne ha fatto un dramma. Non si può dire quello che ha detto Fonseca. Se lo dici è perché c’è questo ragionamento condiviso, ragionamento di persone che non hanno mai diretto una squadra gloriosa come il Milan».