Milan Napoli, multa per gli azzurri: punita quest’azione dei tifosi durante l’incontro

Milan Napoli, il Giudice Sportivo ha comunicato le ammende ufficiale: multa per i partenopei, punita quest’azione dei tifosi durante l’incontro

Il Giudice Sportivo ha punito l’azione dei tifosi del Napoli durante il match con il Milan a San Siro. Dalla curva ospite, terzo anello verde, è volato un fumogeno al primo anello in una zona dove solitamente si ritrovano famiglie con bambini.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.