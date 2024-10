Milan Napoli, Fonseca sbotta in conferenza: «Rinvio Bologna? Noi penalizzati, è difficile...»

Milan Napoli, le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa sul rinvio del match contro il Bologna. Le ultimissime sulla squadra rossonera

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan–Napoli, Fonseca ha parlato così sul rinvio del match contro il Bologna:

RINVIO BOLOGNA MILAN – «Molto difficile gestire la situazione prima del Bologna. Ore difficili, noi volevamo giocare. Siamo stati molto penalizzati per non aver giocato. Anche per le due squalifiche volevamo giocare, i nostri prendono sempre il cartellino. La squadra si è allenata bene, ho fiducia in tutti i giocatori».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA